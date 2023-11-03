İstanbul Beylikdüzü'nden 2 bin öğrenciye eğitim desteği

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan öğrencilere eğitim desteğinde bulunan yerel belediye, ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 2 bin öğrenciye okul çantası, spor ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğütarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal inceleme sonucu belirlenen yaklaşık 2 bin öğrenciye, içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta setleri ve spor ayakkabılar hediye edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere eğitim desteğinde bulunduklarını belirterek, "Sosyal inceleme neticesinde belirlenen aileler, Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan müdürlük binamıza gelerek okul malzemelerini teslim alıyorlar.Sosyal incelemesi yapılmış ve uygunluğu tespit edilmiş ilkokul, ortaokul ve lise çağındakiyaklaşık 2 bin çocuğa ayakkabı çanta ve kırtasiye ürünleri desteğinde bulunduk ve desteğimiz devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocukların eksiklerini tamamlaması için imkanlar dahilinde, ailelere ve öğrencilere her zaman desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.