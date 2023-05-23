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İstanbul Beylikdüzü'nde yeni spor tesisi şekilleniyor

YAŞAM 23.05.2023, 12:25
İstanbul Beylikdüzü'nde yeni spor tesisi şekilleniyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımında sona yaklaşılan Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’nde incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kavaklı’dayapımında sona yaklaşılanÖğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’nde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı inceleme gezisinde Başkan Çalık, büyük oranda tamamlanan projenin kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi.

Beylikdüzü’nde çocuk ve gençleri önceleyen projeleri titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başkan Çalık, “İlçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz.

Burada da muazzam bir eser ortaya çıkıyor. Gençlerimizle ve komşularımızla birlikte yakın zamanda burada spor yapmaya başlayacağız. Aynı zamanda tesisimizin çevresine yaptığımız peyzaj çalışmalarıyla, geçen yıllarda yaptığımız bir park alanını ilişkilendireceğiz. Bu sayede mahallenin çok ciddi park ve yeşil alan ihtiyacını da karşılamış olacağız. Beylikdüzü’nde spora ve sporcuya olan desteklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Malatya’da atanamadığı için çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybeden Fedai öğretmenin adını taşıyan Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi;fitness, pilates ve kondisyon alanlarıyla ilçede spor yapmak isteyenlerin adresi olacak.Üst kısmında yine gençlerin faydalanacağı etüt merkezinin de yer alacağı tesiste ayrıca basketbol ve voleybol sahası da bulunuyor.  

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