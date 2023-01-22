İstanbul Beylikdüzü'nde yarıyıl mutluluğu

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi ara tatile giren çocuklar için hazırladığı Yarıyıl Şenliği başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Yarıyıl Şenliği'nde renkli görüntüler yaşandı.

Çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Atölye çalışmalarından sinemave tiyatro gösterimlerine kadar birçok etkinliğin ücretsiz olarak sunulduğu şenliğe karneleriyle gelen öğrencilere kitap hediye edildi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi veGaleri Beylikdüzü olmak üzere 5 ayrı merkezde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, yaratıcı drama, mandala boyama, maske boyama, ritim atölyesi, animasyon gösterimi, tiyatro ve Planetaryum Uzay Sinema Çadırı ileyarıyıl tatilinin ilk gününü eğlenip öğrenerek geçirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da oğlu Denizhan ile birlikte etkinliklere katılarak öğrencilerin coşkusuna ortak oldu. Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Çalık, etkinliğe gelen çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Çalık, toplumu huzurlu bir noktaya taşımak zorunda olduklarını belirterek, "Çocukları çok seviyorum. Onlar için çalışan bir belediye başkanı olmaya söz vermiştim, çocuklar için çalışmaya onların kalbine dokunmaya devam edeceğim" dedi.