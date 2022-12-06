İstanbul Beylikdüzü'nde 'Uluslararası Engelsiz' karikatür sergisi

İstanbul'da Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği Beylikdüzü Belediyesi 'nin ev sahipliğindeki Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü'nde Türkiye’den ve dünyadan karikatür sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergide 27 sanatçının 48 eseri sanatseverlerle buluştu.

Program Beylikdüzü’de yaşayan otizmli çocukların ailelerinin toplum içerisinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan kısa video ile başlarken, yurt dışında olup sergiye katılım sağlayamayan karikatürist sanatçılarının mesajlarını içeren video akışla devam etti.

Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği‘nin başkanı Dilek Bozkurt, dayanışma ile aydınlık yarınların inşa edilebileceği,ni kaydederek, "Bu yolda işbirliği ile her şeyi yapabileceğimize olan inancımız tam.” dedi.

Otizmli birey Ali Geçit ‘in, sunucu Nesrin Oğuz ile yaptığı söyleşide “Bakım merkezlerinde yaşayan arkadaşlarıma kötü davranmasınlar, şiddet hiç iyi bir şey değil” sözlerinin salonda bulunan herkesi duygulandırdı.

Etkinlik; eserlerini bağışlayan karikatür sanatçıları Aşkın Ayrancıoğlu, Hüseyin Aslan, Lütfü Çakın, Kamil Yavuz, Fahriye Çıtaklı, Muhittin Köroğlu ve sergi küratörü karikatürist Musa Keklik’e çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.