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İstanbul Beylikdüzü'nde ücretsiz diş muayenesi
YAŞAM 06.10.2023, 02:59
İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşlılar Günü kapsamında yaş almış vatandaşların ağız ve diş sağlığı taraması ücretsiz olarak gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA)- Sağlık hizmetleriyle ilçe halkının yanında olmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Yaşlılar Günü kapsamında, Özel Kardelen Bakım Merkezi’nde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı taramasınıücretsiz olarak gerçekleştirdi.
Diş hekimleri tarafından Mobil Sağlık Aracı’nda yapılan muayenelerin ardından sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeler de sağlanırken diş fırçası ve macundan oluşan setler hediye edildi.
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|2
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|O
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|1. M.City
|7
|18
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|17
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|17
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|P
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|21
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|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
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|8
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