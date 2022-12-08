İstanbul Beylikdüzü'nde sosyal yardımlar sürüyor

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi derin yoksulukla mücadeleyi sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki ekonomik krizin gün geçtikçe artan etkilerine karşı örnek hizmetlere imza atan Beylikdüzü Belediyesi, sosyal yardımlarını sürdürüyor.

Belediye, sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Beylikdüzü Mutfak, Gıda Bankası, Yaşam Bahçesi ve Dost Eller Mağazası üzerinden yardımlarını devam ettiriyor. 2022 yılı kasım ayı içerisinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından; Beylikdüzü Mutfak’tan43 bin 440 porsiyon sıcak yemek, Gıda Bankası’ndan 4 bin 370 kişiye erzak yardımı, 3 bin 20 porsiyon taziye yemeği, Dost Eller Mağazası’ndan ise 979 adet eşya yardımı yapıldı.

Kent tarımını desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nden ise faaliyete geçtiği günden bu yana 160 ton mahsul 40 bin ihtiyaç sahibi hanenin sofrasına ulaştırıldı. Bir diğer örnek uygulama olan Beslenme Saati ile de ihtiyaç sahibi bin 241 çocuğun okul günlerinde beslenme çantaları Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son birkaç yıldır, tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde daha şiddetli biçimde hissedilen krizler toplumumuzu derinden etkilediğini, yerel yönetim olarak bu kriz döneminin etkilerini azaltmak için canla başla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.