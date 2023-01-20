İstanbul Beylikdüzü'nde 'özel' karne

Beylikdüzü Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Birimi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler için karne günü düzenlendi. Etkinlik, renkli ve neşe dolu anlara sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almaları için çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi,Engelsiz Yaşam Birimi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrencileri karne etkinliğinde bir araya getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ayşen Gruda Salonu’nda gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreninde özel gereksinimli bireylerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Engelsiz Yaşam Birimi’nin öğrencileri için gerçekleştirilen karne etkinliğinde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Müslüm Akülker, yarıyıl tatiline girecek olan 56 öğrenciye başarı belgesi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Akülker, verimli bir sezonu tamamladıklarını belirterek, bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda karneleriyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler karne heyecanını doyasıya yaşadı.