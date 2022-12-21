İstanbul Beylikdüzü'nde organik gıdaya ekonomik erişim

İstanbul Beylikdüzü’nde Cumartesi günleri kurulan Beylikdüzü Organik Pazarısayesinde tüketiciler sağlıklı ve ekolojik sertifikalı ürünlere ekonomik bir şekilde ulaşabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Organik Pazarı'nda tüketiciler, sağlıklı yaşam ve gıda güvencesi için ekolojik sertifikalı ürünlere ekonomik bir şekilde ulaşıyor.

Ekolojik ürünlerin denetiminin de sıkı bir şekilde yapıldığı pazarda İlçe Tarım Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi gıda mühendisleri tarafından alınan numuneler, ilgili laboratuvarlarda inceleniyor. Beylikdüzü Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de ziyaretçilere hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için kontrollerini sürdürüyor.

Sağlıklı nesiller için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Hem organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak hem de vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlere ulaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Organik pazarımızın yanı sıra yine Yaşam Bahçesi’nde ürettiğimiz ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sağlıklı gıdalara ulaşmak için kent tarımına büyük önem veriyoruz. Bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.