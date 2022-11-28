İstanbul Beylikdüzü'nde mobil araçla 'diş sağlığı' bilinci

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında “Sağlıklı Gülüşler” projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Müdürlük son olarak, Diş Hekimleri Günü’nün de içinde bulunduğu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla “Sağlıklı Gülüşler” projesine imza attı.

Projede, Mobil Sağlık Aracı içerisinde bulunan diş hekimi eşliğinde muayeneler gerçekleştirildi.

İlk olarak Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ve Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi’nde çocukların ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Çocuklara, diş fırçalamanın önemi ve diş fırçalama tekniği ilgili bilgilendirmeler yapılırken, ağız ve diş sağlığının yetersiz olmasının da birçok farklı sağlık problemlerine neden olabileceği anlatıldı. Hafta boyunca devam eden çalışmada, Beylik Pazar Alanı’nda da vatandaşlar muayene edildi. Diş muayenesi sonrasında sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeler de sağlanırken diş fırçası ve macundan oluşan setler vatandaşlara hediye edildi.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, özellikle çocuklara kazandırılan diş fırçalama alışkanlığının onun hayatı boyunca peşinden geleceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.