İstanbul Beylikdüzü'nde kış hasadı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin 20 dönümlük alanda hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde kış hasadı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın “Bu kentin toprakları, bu kentin yoksullarını doyuracak” diyerek tanımladığı örnek projede bugüne dek 160 ton mahsul,Gıda Bankası aracılığıyla 40 bin haneye ulaştırıldı.

20 dönümlük alanda yer alan Yaşam Bahçesi’nde yapılan hasada ilçe protokolünün yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim alan öğrenciler katıldı.

Minik öğrencilerin büyük bir heyecanla topladığı mahsuller, Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası’na teslim edildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın “Bu kentin toprakları, bu kentin yoksullarını doyuracak” diyerek tanımladığı örnek projede bugüne dek 160 ton mahsul 40 bin haneye ulaştırıldı.

Kış hasadına katılan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, üç seneden bu yana yazlık ve kışlık yapılan hasat ile özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket katmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yaşam Bahçesi’ne ekilen mevsim sebzelerinden; marul, kıvırcık, tere, roka, karnabahar, pırasa, ıspanak, turp, brokoli, pazı, soğan, bakla, kara lahana ve beyaz lahana belediye personeli tarafından günlük olarak toplanırken, bahçede kış hasadı mart ayı ortasına kadar devam edeceği kaydedildi.

Doğal tarım ilkeleri uygulanarak ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştirilen bahçede aynı zamanda tıbbi bitkilerden yararlanılarak hazırlanan ilaçlar da belli aralıklarla uygulanıyor.