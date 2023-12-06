İstanbul Beylikdüzü'nde ikinci döneme talip

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için adaylık başvurusunda bulundu.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na gelen Başkan Çalık, aday adaylığı dosyasını CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş’a teslim etti.Başvurusu sırasında; Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, BeylikdüzüBelediyesimeclis üyeleri, muhtarlar, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıBaşkan Çalık’ıyalnız bırakmazkenBeylikdüzü halkı da alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük destek verdi.

Konuşmasında Beylikdüzü’nün Cumhuriyet’in şehircilik anlamındaki başarı öykülerinden biri olduğunu ifade edenÇalık, “Cumhuriyetin değerlerine, halka ve kendine güvenen yönetimlerin neler başarabileceğinin nüvesidir Beylikdüzü. Önce sosyal adalet dedik. Çünkü milletimiz her alanda adalet istiyor. Biz bu talebi duyduk ve tüm yerel yönetim aklımızın içine, Beylikdüzü aklına adaleti işledik. ‘Bugüne nefes yarına umut’ dedik. Sosyal adalet için çalıştık. Ailelerimizin huzurla yaşadığı örnek bir ilçe olduk. Çok çalıştık. Verimli çalıştık. Halk için çalıştık. Hak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.Yolumuz uzun, yapacak çok işimiz var ve az sandığımız zamanı uzatmalıyız. Göreceksiniz kalan 4 ayımızı bir yıl gibi yaşayacak ve yaşatacağız. 4 ayda Güzel Beylikdüzümüze yeni eserler katacağız. Halka hizmette İstanbul’un 39 ilçesiyle yarış halindeyiz ve çok net söyleyeyim ki en iyisi olmaya talibiz” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Vatandaş ayrımı yapmaksızın herkese eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Çalık, konuşmasının devamında ise “Kimsenin dışarda kalmış hissetmesine izin vermedik. Makam için siyaset yapmadık, makamları halka hizmet için kullandık.Çalışmak ve üretmek ne şekilde olursa olsun güzeldir, kutsaldır. Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız. Liderimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere mirası muasır medeniyetlerin ötesine geçmek. Beylikdüzü’nde ortaya koyduğumuz model ile yerel yönetimler eliyle toplumsal değişimin ve uzlaşının başarılabileceğini ortaya koyduk. Bu model Cumhuriyetimizin mayasında yer alan halkçılık ve devletçilik ile beslendi. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.