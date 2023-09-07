İstanbul Beylikdüzü'nde halk dansları rüzgarı esti

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede halk dansları rüzgârı estirdi. Bulgaristan, Gürcistan ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Toplulukları’nın sahne aldığı etkinlik, Samida grubu konseriyle sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçede halk dansları rüzgârı estirdi. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda Beylikdüzü Belediyesi Ritim Grubu’nun gösterisiyle başlayan etkinlikte Bulgaristan, Gürcistan ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Toplulukları sahne aldı.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan gösterilerin ardından Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen ve Yudum Şahin, Damla Şahin ve Tamara Şahin kardeşler tarafından kurulan Samida grubu dinleyicisiyle buluştu.Gürcü müziğindeki polifonik şarkı söyleme üslubunu yaşatan grubun seslendirdiği parçaları vatandaşlar dakikalarca ayakta alkışladı.

Konser sonrası yaptığı konuşmadaSamida grubu ve halk oyunları topluluklarına teşekkür ederek çiçek plaket takdiminde bulunan BeylikdüzüBelediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Beylikdüzü’nde barışın ve sevginin tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır işler yapacağız ve Cumhuriyet’in değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz.Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızın hiç endişesi olmasın” diye konuştu.