İstanbul Beylikdüzü'nde edebiyat günleri

Edebiyat dünyasının duayen isimlerini ağırlayacak olan ve bu yıl ilki gerçekleşen Beylikdüzü Edebiyat Günleri başladı. Etkinlik, üç gün sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği ve bu yıl ilki gerçekleşen Beylikdüzü Edebiyat Günleri başladı.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin bir araya geldiği etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

3 gün sürecek etkinliğe tüm kitapseverleri davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İçindebulunduğumuz Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugün başlayan Beylikdüzü Edebiyat Günleri burada düzenleyeceğimiz etkinliklerden sadece bir tanesi. Kültür ve sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünden faydalanmak isteyen tüm kitapseverlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

İmza günleri ve söyleşilerin yanı sıra yayınevlerinin katılım sağladığı kitap fuarı büyük ilgiyle karşılandı. Programın ilk gününde; Seda İşbeceren, Aynur Yavuz, Solmaz Ay, Aytekin Duran, Mümin Dere, Nihat Altınok imza etkinliğinde sevenleriyle buluştu. Yazar Nazan Koç “Bizi Kimler Yönetiyor- Sen Kimsin?” konulu söyleşide deneyimlerini okuyuculara aktardı.

Beylikdüzü Edebiyat Günleri kapsamında; 21 Ekim Cumartesi günü Ahmet Ümit, Engin Nayman, Fuat Sevimay; 22 Ekim Pazar ise Meyra Yurttaş, Aslı Perker ve Tuna Kiremitçi kitapseverlerle bir araya gelecek. 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek çocuk etkinliklerinde ise çeşitli atölye çalışmaları ile animasyon film gösterilerinde çocuklar gönüllerince vakit geçirme imkânı bulacak.