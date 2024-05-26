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İstanbul Beylikdüzü'nde Başkan Çalık'tan ArtContact'ı ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte ArtContact İstanbul 4 Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katılarak sanatseverlerle buluştu

YAŞAM 26.05.2024, 14:49
İstanbul Beylikdüzü'nde Başkan Çalık'tan ArtContact'ı ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte ArtContact İstanbul 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katılarak sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ArtContact İstanbul 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katılarak sanatseverlerle buluştu.

Eşi Zehra Çalık ile birlikte 40 ülkeden sanatçının katıldığı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuara gelen Başkan Çalık, resim, fotoğraf ve heykellerin yer aldığı sanat eserleri hakkında bilgi aldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin standını da ziyaret eden Başkan Çalık, 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı’ndaürettilen eserlerden oluşan Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ni inceledi.

Fuarın her sene daha iyi olduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Muazzam bir emekle yapılıyor bu fuar. Sanat ve sanatçılarla bir arada olmak insanın ruhunu dinlendiriyor. Bizim huzur bulmamızı sağlıyorlarlar. İnsanlara sanatı sevdirmek bizim vazgeçilmezimiz oldu. Bizler de kentimizde bir şeyler inşa ederken sanatçı gözüyle bakıyoruz ki o kentte yaşanabilsin. Sanatıve sanatçıyı koruyup gereken ehemmiyet verdiğimiz takdirde çok daha güzel yarınlara ulaşabiliriz. Biz kendi adımıza Beylikdüzü sınırları içinde, sanatın ve sanatçının her daim yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin, Durmuş Bahar, Gölge Artizm, Eda Çığırlı, Sema Bicik ve Hande Ünver'in kağıt, dijital sanat, grafitti, kolaj resim alanlarında 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nda ürettikleri eserlerden oluşan Sanat Koleksiyonu Seçkisi ile katıldığı fuarda bu yıl ayrıca, ilk kez VR teknolojisi aracılığıyla fuar izleyicisi için bir deneyim alanı oluşturuldu. Beylikdüzü’nün kamusal ve kültürel alanlarının 360 derece video ile sunulduğu Kırlangıç’ın Rotası 360 VR film deneyim alanı ziyaretçiler tarafından ilgilye karşılandı.

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