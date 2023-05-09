İstanbul Beylikdüzü'nde 'Aziz Sancar'a ilk temel

İstanbul'da hayata geçirdiği projelerle bilime, teknolojiye ve girişimciliğe öncü olan bir Beylikdüzü tasarlayan Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin temellerini attı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nü geleceğe hazırlayan, gençleri önemseyen ve fikirlerini destekleyen bir anlayışla projeler üreten Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin temellerini attı.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Aziz Sancar Vakfı arasında imzalanan protokol doğrultusunda projelendirilen merkez, tamamen geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir konteynerlerden oluşturulacak.

Yaklaşık bin 200 metrekare inşaat alanına sahipolan merkezin içerisinde;STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)Laboratuvarı, atölyeler ve öğrenci konaklama alanları yer alacak.Projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlereyeni fikirler geliştirip projeler üretecekleri, bilim ve sanatla olan bağlarınıgüçlendirecekleri bir ortam sağlanmış olacak.

“BU TOPRAKLAR YENİ AZİZ SANCARLAR ÇIKARSIN İSTİYORUZ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, inşaat alanındaki çalışmaları beraberindeki teknik heyetle birlikte yerinde inceledi. Beylikdüzü’nün bir hayalini daha gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çalık, “Projenin onaylarını Aziz Sancar hocadan da almıştık. Betona boğmayalım, toprakla olan temasını mümkün olduğunca az tutalım dediği bu merkezi, modern inşaat teknolojisi ve bu tür tesislerin yapılmasında da kullanılan 40 tane gemi konteynerinden inşa edeceğiz. Bu tür merkezler evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras. Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancarlar çıkarsın istiyoruz. Kavga ve gürültüden uzak,bilimin ve sanatın konuşulduğu bir memleket hayal ediyorum. Bu hayal için var gücümüzle çalışıyoruz. Komşularımız hiç endişe etmesin, Beylikdüzü’ne verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.