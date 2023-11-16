İstanbul Beylikdüzü'nde 'atık azaltımı' farkındalığı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 18-26 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction-EWWR) dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye personeline yönelik “Atık Azaltımı” eğitimi verildi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafındanBelediye personeline yönelik olarak ‘Atık Azaltımı’ konusunda eğitim verildi.

18-26 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası (EuropeanWeekforWasteReduction-EWWR) dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen eğitim programında; sıfır atık, sürdürülebilir enerji, suyun önemi ve su krizi, gıda israfı ve iklim krizi konularında önemli bilgiler verilirken, atık azaltımının önemi çeşitli örneklerle anlatıldı.

Atık Azaltım Haftası kapsamında bir mesaj yayımlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, her yıl farkındalık çalışmalarıyla kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda bu yıl “ambalaj atıkları azaltma” konusuna vurgu yapıldığı belirterek, “Bizler de Beylikdüzü’nde, özellikle pandemi sonrasında, evlere ve işyerlerine paket yiyecek-içecek servisleriyle tek kullanımlık ambalaj ürünlerini çok fazla kullanır olduk. İşte tam da bu bilinçle, Atık Azaltım Haftası’na özel ilçemizde paket servis yapan işletme, restoran ve kafelerin, kendi yerlerinde yemek yiyen ya da tek kullanımlık bardak yerine kendi bardağıyla gelen müşterilerine ekstra indirim uygulamasını çocuklarımızın geleceği adına yürekten talep ediyorum. Unutmayalım ki doğayı koruma sorumluluğumuz var. Kampanyaya dahil olmak isteyen tüm işletmelerin “Başkanımızın çağrısına kulak veriyor ve Atık Azaltım Haftası’na özel indirim uyguluyoruz” kısa videosu ile belediyemizi etiketlemesini rica ediyorum. Çevre dostu seçimlerle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakalım” ifadelerini kullandı.