İstanbul Beylikdüzü Hatay'a nefes oluyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından “Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek” diyerek harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, 731 kişilik bir ekiple Hatay’a nefes olmak için çalışmalarını sürdürüyorİSTANBUL (İGFA) - İki büyük depremin ardından tüm imkânlarını seferber eden Beylikdüzü Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta arama kurtarma çalışmalarında görev alacak MAG-AME kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Aynı zamanda “Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek” diyerek yardım duyurusu yapan belediye, iş insanları ve binlerce vatandaşın da desteğiyle Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı’nda toplanan 157 tır yardım malzemesini kara ve deniz yoluyla Hatay’a ulaştırdı.Bölgeye intikal eden 12 kişilik Nefes Arama-Kurtarma ekibi, 46 kişilik Beylikdüzü Belediyesi Afet Destek Ekibi, 91 kişilik MAG-AME arama kurtarma ekibi ve 582 kişilik destek afet gönüllüleri bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çalışmaların akabinde belediye ekipleri, bölgede ihtiyaç duyulan ve afet bölgesinde zarar gören vatandaşların barınma ihtiyacını giderecek olan çadır kentin kurulumuna başladı.

AFAD tarafından İskenderun Limanı’nın karşısında gösterilen 70 dönümlük alana, çadırların yanı sıra 40’ın üzerinde ev tipi konteyner sevk edildi.

Çadır kente 4’ü sahra çadırı olmak üzere 1316 adet çadır sevkiyatı gerçekleştirildi. Çadır kentte; mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri ve çadırlara ilave olarak; sanayi tipi jeneratör, aydınlatma, tuvalet, duş, su ve akaryakıt deposu yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak depremden etkilenen çocukların yaşadığı travmanın etkilerini azaltmak için de adım atan Belediye, Gezici Kütüphane ve çocuk oyun grubunu da bölgeye ulaştırıldı.

Belediye, deprem bölgesine gönderdiği çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için de çok sayıda aracı bölgeye sevk etti.

Aynı zamanda koordinasyon merkezinde lojistik destek için 20 kişilik ekip ve 5 tam donanımla arazi aracıyla BeylikdüzüOffroad Spor Kulübü de yola çıktı.