İstanbul Beylikdüzü aktivitelerle dolu yıl geçirdi

Beylikdüzü Belediyesi festivallerden tiyatro gösterilerine, kurslardan spor aktivitelerine kadar yıl boyunca düzenlediği birçok etkinlikte binlerce kişiyi bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim, spor ve kültür-sanat alanında yaptığı hizmetlerle ilçeyi Batı İstanbul’un kültür ve spor merkezi haline getiren Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da birçok önemli çalışmaya imza attı.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kültürsem kültür sanat kurslarında, yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere toplamda 32 branştan 6 bin 520 kişi eğitim alma imkânı yakaladı. YKS, LGS ve Okuma-Yazma kurslarından ise toplamda 683 kursiyer ücretsiz olarak faydalandı.

Öte yandan Barış ve Sevgi Buluşmaları, Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri başta olmak üzere belediye tarafından düzenlenen 280 etkinliğe 139 bin 339 kişi katılım sağladı.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise 2023 yılında da her yaştan insanı sporla buluşturdu. 2023 yılında Yaz-Kış Spor Okulları’nda basketboldan futbola, satrançtan cimnastiğe kadar farklı branşlardan 7 bin 725 kişi, Yetişkin Spor Kursları’ndan ise 7 bin 403 kişi faydalandı. Öte yandan spor festivalleri, bisiklet turları ve turnuvalar düzenleyen Belediye, son bir yılda 9 bin 680 sporseveri çeşitli etkinliklerde bir araya getirdi.