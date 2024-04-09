İstanbul Bağcılar’da 30 bin öğrenci tiyatroyla tanıştı

İstanbul Bağcılar Belediyesi, kültürel etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşma ve özellikle Ramazan ayında çocuklara unutulmaz

deneyimler yaşatma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin, ramazan ruhunu genç nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler büyük takdir topluyor. Bağcılar Çocuk Tiyatrosu, Ramazan ayı boyunca ilköğretim çağındaki çocuklarla buluşmak için harekete geçti. Bu kapsamda Bağcılar’da bulunan tüm ilköğretim okullarına gidilerek Karagöz ve Hacivat oyunu sahnelendi. 1 ay boyunca 30 bini aşkın öğrenciyle kendi okullarında buluşan Bağcılar Çocuk Tiyatrosu, onlara Ramazan coşkusunu ve duygusunu tiyatroyla yaşatmak için benzeri olmayan bir çalışmaya imza attı.

Bağcılar Meydanı ve Başkanlık Sahnesi, Ramazan boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ramazan atmosferini yansıtan etkinlikler hem genç nesillere Ramazan’ın duygusunu yaşatmak konusunda önemli bir rol üstleniyor hem de Bağcılar sakinlerinin, komşuların bir araya gelmesine vesile oluyor