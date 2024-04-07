İstanbul Bağcılar'da Ramazan etkinlikleri sürüyor

İstanbul'da Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde her akşam binlerce ilçe sakini komşularıyla iftar sevincini yaşıyor ve ardından Ramazan ayının maneviyatını hissettiği farklı programlarla bir araya gelmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İftar öncesi tasavvufi müzik dinletileri, dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda buluşan Bağcılar halkı, iftar sonrası Başkanlık Sahnesi’ndeyse çocuk temaşaları ve sevdikleri birçok değerli ismin konuk olduğu etkinliklerle ağırlanıyor.



Ramazan ayının atmosferine uygun hazırlanan etkinliklerde Türk Tasavvuf Musikisi müziğinin sevilen ve başarılı genç ismi Feyzullah Çelebi, önceki akşam Başkanlık Sahnesi’nde Bağcılar halkının unutamayacağı bir konsere imza attı. Sahnedeki performansıyla dinleyicisinden tam not alan Feyzullah Çelebi konserine önce şiirlerle başladı ardından ilahilerini seslendirdi.

Üst düzey bir performans sergileyen Feyzullah Çelebi konser sonu dakikalarca alkışlandı.