İstanbul 29 Ekim coşkusuna hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşına özel düzenlenecek etkinlikler kapsamında tüm İstanbullular sevilen sanatçılarla buluşacak.

Üsküdar Meydanı’nda Anadolu Ateşi sahne alacak ardından Selda Bağcan şarkılarıyla İstanbulluları kucaklayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları selamlaması ve konuşmasının ardından ise sevilen sanatçılar İstanbullular ile buluşacak. Etkinlikte mapping ve ışık gösterileri de olacak.

İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA KUTLANACAK

Üsküdar’ın yanı sıra İstanbul’un dört bir yanında 29 Ekim coşkusu kendini gösterecek. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” izleyici ile buluşacak.

Kara Surları’nda ve Müze Gazhane’de gün boyu düzenlenecek etkinlikler ile İstanbullular unutulmaz anlar yaşayacak.

Cumhuriyet Bayramı, milli değerlerimizi hissederek birlik ve beraberlik içinde kutlanacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KART UYARISI

İBB’nin sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. İBB’nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart’ın kişiye özel olması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak. İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için İstanbulkart Mobil uygulamasından, “www.bireysel.istanbulkart.istanbul” internet sitesinden ya da 153’ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.