İsrafa karşı SAGEF kuruldu

Gıda kaybı ve israfının azaltılması, sera gazı emisyonlarını azaltmak, yoksullukla mücadele etmek, üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği (SAGEF) kuruldu.İSTANBUL (İGFA) -SAGEF Başkanı Ekrem Altıntepe, derneğin kuruluşu dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada SAGEF’in hedefleri hakkında bilgiler paylaştı.

Genel merkezi İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan derneğin kurucu başkanı Altıntepe, gıda kaybı ve israfını çözmenin önündeki en büyük engellerden birinin sorunun büyüklüğünün anlaşılmaması olduğunu kaydederek, "Asla yenmeyen yiyecekler, aynı zamanda üretiminde kullanılan toprak, su, enerji, tohum ve diğer girdiler gibi kaynakların israfını temsil eder, sera gazı emisyonlarını boş yere arttırır. SAGEF olarak yiyecekleri israf etmemeyi kişisel bir çözüm haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Her yıl dünyada 1,3 milyar ton, Türkiye'de ise 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye’de en çok sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri ile ekmek çöpe gidiyor. Biz de SAGEF olarak, ulusal ve uluslararası hedeflere ulaşarak gıda israfını azaltmak için çalışacağız. Toplumun daha fazla kesiminin farkında olmasını ve harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Alıntepe, gıda israfını azaltmak amacıyla kampanyalar düzenleyerek, medyayı ve sosyal medyayı harekete geçirerek, tartışmayı teşvik ederek ve etkinlikler düzenleyerek kamu bilincini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.