İspanyollardan Nevşehir Kayaşehir'e tam not

İspanya’dan gelen ve aralarında tarihçilerin bulunduğu 46 kişilik turist grubu Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Kayaşehir’i gezdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir’e yaz aylarında yerli ve yabancı turist grupları büyük ilgi gösteriyor.

İçerisinde kayadan oyma çok sayıda galeri, ticarethane, bezirhane, yaşam odaları, kilise ve tünellerin bulunduğu ve 6. Yüzyıl’dan günümüze kadar sürekli bir yaşamın izlerinin tespit edildiği Kayaşehir’in son ziyaretçileri İspanya’dan gelen 46 kişilik turist grubu oldu.

Aralarında tarihçi, Arkeolog, Jeolog, Antrepolog ve turizmcilerin bulunduğu grup Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’i gezdi. Gruba gezileri sırasında eşlik eden Nevşehir Belediyesi yetkilileri İspanyol heyete bölgede yürütülen çalışmalar ve bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.