İsmet İnönü'nün kızı ve torununun Bursa ziyaretinde anıları yeniden canlandı

Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Bursa’ya gelen 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Bursa İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek burada oluşturulan Siyaset Tarihi Müzesi'ni gezdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, 2. Cumhurbaşkanı, Mudanya Mütarekesi'nin imza sahibi İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'ı ağırladı.

İl Başkanlığı'ndaki Siyaset Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden 92 yaşındaki Özden Toker anılar da paylaşarak "Bu salonda çocukluğumda yaşadığım şeyleri hatırladım. Atatürk'ün çağdaş, laik, Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği önemi gördük, aynı heyecanı yaşadık" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Özden Toker ve torunu Ayşe Gülsün Bilgehan’ı Bursa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müzemizi birlikte geziyoruz ve verilen emekleri gençlere aktarma konusunda yaptığımız çalışmaların gerçekten çok mutlu olduğumuz bir noktasındayız" dedi.

CHP Bursa İl yöneticilerinin yanı sıra 1960'lı yılların CHP İl Gençlik Kolu Başkanı Ali Şefik Şener ile de geçmişe yönelik sohbet eden Özden Toker, "Bugün burada, sayın başkanla beraber, bizi gezdirdiği salonda Türkiye Cumhuriyeti'ni gördüm, babamı gördüm, Erdal ağabeyim Prof. Erdal İnönü'yü gördüm, çocukluğumda yaşadığım şeyleri hatırladım. Atatürk'ün çağdaş, laik, Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği önemi gördük, aynı heyecanı yaşadık. Burayı gezerken ilk günden bugüne aynı şeyleri görmüş, yaşamış olduk, size çok teşekkür ederim sayın başkan" dedi.

BİLGEHAN: “BURASI ASLINDA TÜRKİYE DEMOKRASİ MÜZESİ”

Ziyaret sırasında annesi Özden Toker’e eşlik eden 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu 22-24-25-26. Dönem CHP Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ise parti tarihi müzesinin aslında Türkiye demokrasi müzesi niteliği taşıdığını kaydetti. Bilgehan, "Mudanya Mütarekesi'nin 100'ncü yıldönümü için annem, ben ve kızım Bursa'dayız. Bugün çok güzel bir geçirdik, 100'ncü yıldönümünde kahramanlarımızı hep beraber andık ve adı da dedemden geliyor değerli başkanım İsmet Karaca'nın davetlisi olarak arkadaşlarıyla birlikte CHP Bursa il binasını ve binanın içindeki bu çok güzel düzenlenmiş parti tarihi müzesini ki aslında Türkiye demokrasi müzesi, birlikte gezdik. Hakikaten çok özel bir yer olmuş. Karşımda basın küpürleri var ve İnönü'nün yüzü Bursa'da güldü diyor. Benim adımı da dedem koymuş, yüzü hep Gülsün diyerek, benimle birlikte bütün küçük çocukların yüzü gülsün diye. Umarım Türkiye'nin de yüzü gülecek." diye konuştu.