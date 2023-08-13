İsmet İnönü Kültür Merkezi Ayvalık'a yakıştı

Ayvalık Belediyesi yenilediği İsmet İnönü Kültür Merkezi yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı.BALIKESİR (İGFA) - Konumu itibariyle Ayvalık’ta en önemli noktalarından olan İsmet İnönü Kültür Merkezi yepyeni ve modern yüzüyle hizmete açıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kenti en önemli kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra çok amaçlı salonunda düğün merasimlerine de ev sahipliği yapan İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tadilat ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Yapılan çalışmaların ardından çok amaçlı salonda konuk odaları, tuvaletler ve servis alanları modern bir görünüme kavuşmuş olduğunu belirten Başkan Mesut Ergin, "Klimalandırmasından, ışıklandırmasına, boyama işlemlerinden, yeni mobilyalarına kadar her şeyi A dan Z ye yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu" dedi.