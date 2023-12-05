Islama Köfte'nin en iyi yapıldığı il Sakarya seçildi
Türkiye’de Islama köftesi ve kabak Tatlısının en güzel en lezzetli yapıldığı yerin Sakarya’da Tunatan Tesisleri olduğunu açıkladı.LEVENT CANDAN
SAKARYA (İGFA) - Taste Atlas; Dünya Gastronomisinde farklı lezzetleri seçmeyi sürdürüyor. Farklı ülkelerin otantik yemek tariflerini, popüler yemekleri,bunların en iyi yapan en meşhur restoranlarını tespitini yapan ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini paylaşan Taste Atlas, ulusal çapta tanınan bir seyahat rehberidir. Makalelerinde sıklıkla Türk mutfağına da yer veren Taste Atlas, bu kez Türkiye’nin en popüler köftelerine ve tatlılarına yer verdi.
“ISLAMA KÖFTE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10 DA" Sakarya’nın meşhur Islama köftesi Dünya köfteleri ve Türkiye’de en popüler köfteler arasında 10 uncu sırada yer almasını başardı. Taste Atlas Türkiye’de en güzel Islama Köftenin ve Kabak Tatlısının adresi olarak 1.nci sırada Tunatan Tesisleri’ne yer verdi. 2.nci sırada ise köfteci Mustafa gösterildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|37
|2. Galatasaray
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|14
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Kasımpasa
|14
|21
|8. Rizespor
|14
|21
|9. Antalyaspor
|14
|20
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Göztepe
|14
|26
|5. Bodrumspor
|14
|24
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Manisa FK
|14
|17
|12. Boluspor
|14
|16
|13. Ümraniye
|14
|15
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|33
|2. Liverpool
|14
|31
|3. M.City
|14
|30
|4. Aston Villa
|14
|29
|5. Tottenham
|14
|27
|6. Newcastle
|14
|26
|7. M. United
|14
|24
|8. Brighton
|14
|22
|9. West Ham United
|14
|21
|10. Chelsea
|14
|19
|11. Brentford
|14
|19
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Wolves
|14
|15
|14. Fulham
|14
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|13
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Luton Town
|14
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|15
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4