İslahiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü sürprizi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteyner kentteki aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, doğum günü olan İpek isimli kız çocuğunu kutlayara, hediyeler verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye’deki konteyner kentte incelemelerde bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşli ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Burada konteyner kentteki aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, bugün doğum günü olan İpek isimli kız çocuğunu kutladı, hediyeler verdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre ayrıca yine burada engelli çocukları olan aileleri de ziyaret ederken, çocukların sağlık durumları hakkında ailelerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu'na talimat verdi.