İskenderun'da ilk.. Deneyimsel Dijital Müze açıldı

Tarihinde İpek Yolu ve Haçlı Seferleri gibi önemli dönemeçlerde stratejik bir liman ve sanayi merkezi olarak rol alan, doğal güzellikleriyle ünlü İskenderun'da Dijital Müze hizmete açıldı.HATAY (İGFA) - Outdoor Factory imzasıyla İskenderun’a kazandırılan ve şehrin tarihi kimliğini dijital bir platformda canlandıran, kentin ilk “Deneyimsel Dijital Müze”si, Ziraat Park’ta düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Şehrin tarihini ve kültürel dokusunu yepyeni bir formatla sunan Dijital Müze, geleneksel müze anlayışını yeni nesil teknolojiler ile geliştirerek tarihsel ve kültürel mirasa modern bir bakış açısı getiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış töreninde müzeyi gezen ziyaretçiler kentteki ilk dijital müze deneyimini yaşama fırsatı buldu. M.Ö.'den günümüze kadar uzanan bir yolculuğa çıkaran Dijital Müze, İskenderun'un zengin geçmişini ve tarihi mirasını, dev projeksiyonlar aracılığıyla ziyaretçilerine interaktif bir serüven olarak sunuyor.

Projeksiyonlarla donatılan “Dijital Müze” şehrin kaleleri, antik yapıları ve kültürel değerlerini gözler önüne sererek, ziyaretçileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.