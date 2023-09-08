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İskeçeli gençler Çanakkale'ye uğurlandı
YAŞAM 08.09.2023, 12:29
İpsala Kaymakamlığı Yunanistan’ın İskeçe şehrinde ikamet eden 50 soydaş öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İskeçe’de ikamet eden 50 öğrenci kendilerine bu imkânı sağlayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’yi makamında ziyaret ettiler.
Sevgili, öğrencilere Çanakkale’nin tarihi yerlerini gezerek tarihi iyi anlamaları gerektiğini belirterek iyi geziler temennisinde bulundu.
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