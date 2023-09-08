İskeçeli gençler Çanakkale'ye uğurlandı

İpsala Kaymakamlığı Yunanistan’ın İskeçe şehrinde ikamet eden 50 soydaş öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İskeçe’de ikamet eden 50 öğrenci kendilerine bu imkânı sağlayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’yi makamında ziyaret ettiler.

Sevgili, öğrencilere Çanakkale’nin tarihi yerlerini gezerek tarihi iyi anlamaları gerektiğini belirterek iyi geziler temennisinde bulundu.