İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete'nin adı İzmit'te yaşatılacak

İzmit Belediyesi Ahmet Mete’nin adını Balkan Dernekleri Yerleşkesinde yaşatacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nden yararlanan göçmen dernekleriyle bir araya geldi.

Göçmen derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz 2022’nin temmuz ayında hayatını kaybeden, Batı Trakya’nın dava insanı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin adının verileceği bir çeşme inşa etmeye başladıklarını açıkladı.

Başkan Hürriyet toplantıda, çeşme inşasına dair yaptığı açıklamada, “Yerleşkemize, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden, Batı Trakya’nın dava insanı İskece Müftüsü Ahmet Mete’nin adını vereceğimiz bir çeşme inşa etmeye başladık. İnşallah 29 Ocak Batı Trakya Türkleri Milli Kimlik ve Direniş Günü Anması ile 30 Ocak Lozan Antlaşması ile Mübadelenin yıl dönümü anısına anma programlarıyla beraber açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.