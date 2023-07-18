İskeçe'de Ulu Çınarlara 'Vefa' sürüyor

İskeçe Müftülüğü'nün sürdürdüğü “Ulu Çınarlara Vefa” projesi kapsamında emektar din görevlilerinden Şükrü Hacı Hafız evinde ziyaret edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -İskeçe Müftülüğü ‘Ulu Çınarlara Vefa’ projesini sürdürüyor.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, proje kapsamında 1940 Kozluca köyü doğumlu Şükrü Hacı Hafız’ı ikamet ettiği Kireççiler köyündeki evinde ziyaret etti.

Müfülükten yapılan açıklamaya göre, Şükrü Hacıhafız ilkokulu kendi köyünde tamamladıktan sonra 1958’de Paşevik Medresesi’nden mezun oldu. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Şükrü Hacı Hafız, geçimini daha çok tütüncülükle sağladı. Ova ve yaka köylerinin hemen hemen hepsinde Ramazan hocası olarak görev yaptı. İnhanlı, Mıkmıllı, Ziynelli, Misvaklı, Gökçeler, Kireççiler köylerinde görev yapan Şükrü Hacı Hafız iki yıl da Kırköy’de imamlık görevini üstlendi.

1970 yılında Kozluca’dan Kireççiler köyüne göç eden Şükrü Hacı Hafız, burada imam olarak 1980 yılına kadar görev aldı. O dönemlerde çok sıkıntılı yıllar geçirdiğini anlatan Hacı Hafız, özellikle 1974 Kıbrıs olaylarının faturasının Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına kesilmeye çalışıldığını belirtti. Kireççiler köyünde görev yaptığı yıllarda okuduğu ezanlardan dolayı rahatsız olan aşırı grupların kendisini camiye gitmemesi ve ezan okumaması, aksi halde canından olacağı şeklinde tehdit ettiklerini söyleyen Hacı Hafız, başından geçen olayları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

1980 yılında emekli olana kadar 35 yıl gönüllü olarak Mursallı köyünde Cuma ve Ramazan imamlığı yapan Şükrü Hacı çocuklara Kur’an-ı Kerim ve dini eğitim de verdi.

Şükrü Hacı Hafız ziyaretle ilgili olarak İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’ya teşekkür etti. Müftü Trampa da ziyaretin anısına emektar hocaya hediye takdiminde bulundu.