İsimleri Edirne'de yaşayacak

Edirne’nin önemli isimlerinden Av. İbrahim Karakoç ile Araştırmacı Yazar, Öğretmen Ayhan Tunca'nın isimleri kentte sonsuza kadar yaşayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Meclis kararıyla Av. İbrahim Karakoç ile Araştırmacı Yazar, Öğretmen Ayhan Tunca'nın isimlerinin bir sokağa verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edilmişti.

Edirne Belediyesi Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun önerisi üzerine Edirne Barosu’nun önceki dönem başkanlarından, 55 yıl boyunca avukatlık mesleğini icra eden Av. İbrahim Karakoç'un İstasyon Mahallesi, 303. sokağa; Edirne'nin kültür ve sosyal hayatına uzun yıllar boyunca değer katan yerel televizyoncu, araştırmacı yazar ve öğretmen Ayhan Tunca'nın adı ise 1. Murat Mahallesi 8. sokağa verilecek.

Av. İbrahim Karakoç'un isminin verileceği sokağın açılışı 19 Şubat Pazartesi (yarın) Saat: 12:00’de İstasyon Mahallesi, 303. Sokakta; Ayhan Tunca'nın adının verileceği sokağın açılışı ise saat: 13.30’da 1. Murat Mahallesi 8. Sokakta gerçekleştirilecek.

Hem Av. İbrahim Karakoç'un, hem de Ayhan Tunca'nın bir Edirne aşığı olduğunu ve kente çok önemli katkılarda bulunduklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Sevgili ağabeyim Av. İbrahim Karakoç’u bir süre önce sonsuzluğa uğurladık. Eğitimci, Yazar, Gazeteci Ayhan Tunca’ya ise sağlığında bir vefa örneği sergilemek istedik. Gençlerimize örnek olan; kalemiyle Edirne’ye değer katan ve Edirne için en çok kitap yazan Ayhan Tunca'ya bir Edirneli olarak bir kez daha teşekkür ediyor; tüm hemşehrilerimizi açılışlarımıza davet ediyorum” dedi.