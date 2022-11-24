Işık Üniversitesi ve Kariyer.net’ten ortak yarışma

Kariyer.net, en iyi dijital deneyimi kullanıcılara yaşatma vizyonu doğrultusunda Işık Üniversitesi iş birliği ile özel bir tasarım yarışması düzenledi. Bu kapsamda dijital fuar platformu deneyimini kullanıcıya geçirecek mekân ve yaratıcı stant tasarımların yapılması hedeflendi.İSTANBUL (İGFA) - Kariyer Günleri dijital fuar deneyimini kullanıcıya yaşatmak amacıyla Işık Üniversitesi ve Işık Üniversitesi Tasarım Topluluğu ile iş birliği yapan Kariyer.net, Designathon adıyla özel bir tasarım yarışması düzenledi.



Işık Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı Designathon’da öğrenciler dijital fuar ortamı için yaratıcı mekânlar ve stantlar tasarlayacak. Designathon’a katılıp proje yükleyen öğrencilere 3 aylık eğlence paketi (Çeşitli müzik, film dizi izleme platformlarına üyelik), Kariyer.net CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi, Kariyer.net İş Hayatı 101 Eğitimi ve Katılım Sertifikası verilecek.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde düzenlenen lansmanla başlayan Designathon’da,öğrencilerden gelen projeleri, alanında uzman isimlerden oluşan jüri değerlendirilecek.

19 – 23 Aralık tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirmesinin ardından yarışmada dereceye girenler 13 Ocak Cuma günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Designathon’da birincilik kazanan ekip toplamda 30 bin TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca birincilik kazanan ekibin tasarımları Türkiye’nin gözde işverenlerinin yer aldığı, ulusal çaptaki Kariyer Günleri fuarlarında sergilenecek.