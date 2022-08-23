Işık hızında heyecan Yedikule Hisarı'nda

Gelişen teknolojileri yakından takip eden ve örnek uygulamaları hayata geçiren Fatih Belediyesi, Tech Drone League ile birlikte düzenlediği Drone Yarışları Zafer Kupası organizasyonuyla bir ilke daha imza atıyor.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi ile Türkiye’nin drone teknolojileri ve sporu alanında milyonlarca kişiye ulaşan Tech Drone League ortaklığında düzenlenen organizasyon 2 gün boyunca yarışların yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Her geçen gün daha da gelişen drone teknolojisini sportif veya profesyonel olarak eğitimli bir şekilde gerçekleştiren pilotlar, birinci gün antrenman, sıralama turları, ikinci gün ise eleme yarışlarıyla şampiyonluğa ilerleyecekler.

Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken; 200 km hıza 1 saniyede çıkan dronelar, final yarışlarını akşam saatlerinde, LED’lerle özel olarak ışıklandırılmış, bin metrekarelik güvenlik fileleriyle çevirili, 12 engel ve 11 dönüşten oluşan toplamda 3 bin metrekare üzerine kurulu pisti en önde tamamlamak için kıyasıya yarışacaklar.

Pilotlar; quad droneları, FPV (First Person View) ve özel radyo kumandaları ile seyircilere heyecan dolu bir yarış keyfi yaşatacaklar.

Droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken; pilotların gözlüğündeki görüntü sahnedeki LED ekranlarda canlı verilecek ve seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacak.

Yedikule Hisarı’ndaki Drone Yarışları’nda Türkiye’nin 9 yaşındaki en genç drone pilotu Ege Orhan da profesyonel sporcularla birlikte yarışacak.

Yarışların yanı sıra renkli etkinliklerin de gerçekleşeceği programda dileyenlere drone uçuş eğitimi verilirken; katılımcılar drone simülatörü, VR deneyim, maker & robotik alanları, segwayler, yarışmalar, drone pit stop, topla drone vurma gibi deneyimler yaşayabilecekler.

MC tüm gün interaktif atölyeleri ve yarışmaları sunarken, deneyim alanında kazananlara madalyaları takdim edilecek.