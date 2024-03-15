 İş insanı Yaşar Eroğlu’ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek

Nevşehirli iş insanı aynı zamanda NEVBİAD üyesi de olan Yaşar Eroğlu, Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfında kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler için, Nevşehir Kızılay Şubesi iş birliğinde dağıtılmak üzere 10 milyon TL bağışta bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Bağışlanan 10 Milyon TL ilimiz merkez ve 7 ilçesinde, titizlikle değerlendirilerek tespit edilen 5 bin aileye 2'şer bin TL olarak eşit bir şekilde dağıtılacak.

İş İnsanı Yaşar Eroğlu yaptığı açıklamada; "Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına Nevşehir Valiliği'ne bu bağışı yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bu adımı attık. Nevşehirli iş insanları olarak, şehrimizin sosyal sorumluluğuna katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise Yaşar Eroğlu’na teşekkür ederek, "Nevşehirli hemşehrimizin bu anlamlı katkısı şehrimizin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür destekler, toplumumuzun daha güçlü ve birlikte hareket eden bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Nevşehirli hemşehrimize yaptığı bu destekten dolayı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bağışın, şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere umut ve yardım eli olması beklenirken, Yaşar Eroğlu’nun bu örnek davranışı şehirde takdirle karşılandı.