İş dünyası dijital dönüşüm için Samsun'da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Akıllı KOBİ Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleşti.SAMSUN (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Akıllı KOBİ Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı” gerçekleştirildi. Bu yılın üçüncü, serinin altıncı etkinliği olan konferansta; KOBİ'lerin ikiz dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, e-ticarette başarının sırrı, iş süreçlerinde dijitalleşme ve e-ihracatta yeni fırsatlar konuları masaya yatırıldı.

Turkcell Dijital İş Servisleri'nin ana, PayTR ve Digital Exchange'in platin, Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit'in altın sponsorluğunda gerçekleştirilen Akıllı KOBİ Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı'nın ev sahipliğini Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üstlendi.

İş dünyasından önemli isimlerin yer aldığı panellerde KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve sektörler özelinde faydalı bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijitalleşmeyle birlikte verimliliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Özel sektörü etkileyen önemli konulardan bir tanesi, teknolojilerin çok hızlı değişmesi ve gelişmesi. Yeni teknolojilerden en çok etkilenen kitleyi de KOBİ'ler oluşturuyor. İşte bu yüzden, KOBİ'lerin artık daha hızlı dijitalleşmesi gerekiyor diyoruz. KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına baktığımız zaman, dijitalleşmeyi kendi başlarına gerçekleştiremediklerini görüyoruz. KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçilerini verimli bir şekilde buluşturacak bir platforma ihtiyaç var. Biz de TOBB olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, daha çok proje geliştirmeye başladık. İşte bu soruna çözüm olmak üzere Akıllı KOBİ Platformu'nu hayata geçirdik. Bu platform ile TOBB logosu altında KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçileri arasında güveni ve iletişimi tesis etmeyi hedefledik” dedi.



Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ise, “Bu yılki Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferanslarının üçüncü durağı Samsun'da KOBİ'lerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2024 yılında hedefimiz altı ilde konferanslarımızı gerçekleştirmek ve 200 bin KOBİ'ye erişmek. Dijital dönüşümün öncüsü oldukça değerli markalarla Türkiye genelinde KOBİ'lerimizin dönüşümlerini hızlandırmayı ve onlara rehberlik etmeyi istiyoruz. Bu misyonla da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.