İpsiz Recep Rize'deki anıtı başında anıldı

Rizeli Kuva-ı Milliye kahramanı İpsiz Recep ölümünün 95. yıl dönümünde Rize Sahil Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı. RİZE (İGFA) -Rize Belediyesi tarafından organize edilen anma programı İpsiz Recep’in Sahil Parkında bulunan anıtı önünde yapıldı.

95. ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen programa Rize Vali Vekili Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, Daire Müdürleri, Merhum Kuva-ı Milliye kahramanı İpsiz Recep’in yakınları, vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program; Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş’ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşması ve akabinde İl Müftüsü Naci Çakmakçı’nın dualarıyla sona erdirildi.