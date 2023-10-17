İpsala’da devamsız öğrencilere takip timi!

İpsala’da okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin araştırılması nedeniyle devamsızlık takip komisyonları değerlendirme toplantısı yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin başkanlık ettiği toplantıda İpsala geneli okullarda risk grubunda bulunan ve sürekli devamsız öğrencilerin takibinin ve okula kazandırılma çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla durum değerlendirmesi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri ile komisyonda yer alan kurumların yöneticileri, görevli okul/kurum müdürleri ve komisyonlarda görevli olup sahada çalışmalara katılan komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda devamsız ve risk grubunda bulunan öğrencilerin ailelerine yapılacak ev ziyaretleri ile öğrencilerin okula kazandırılmasına yönelik yapılacak diğer çalışmalar ve koordinasyon tedbirleri görüşüldü.