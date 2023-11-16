İpsala Ticaret Borsası’nda çeltik üreticileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı
İpsala Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen toplantıda hem çeltik sezonu değerledirildi hem de OSB ile ilgili bilgilendirilmede bulunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Ticaret Borsası’nda çeltik üreticileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı
İpsala Ticaret Borsası’na kayıtlı çeltik üreticisi olan üyeler ile çeltik sezon sonu değerlendirme toplantısı borsanın konferans salonunda gerçekleşti.
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, açılış konuşmasında İpsala’ya kurulacak OSB ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Sohbet havasında geçen toplantıda çeltik üretimi, üretim sonrası satış ve pazarlama konularında istişarelerde bulunuldu.
Sezer, çeltik sezon sonu değerlendirme toplantısına katılan tüm çektik üreticisi üyelere teşekkür etti.
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