İpsala OSB’de talep patlaması yaşanıyor

İpsala OSB’nin örnek bir proje olacağını ifade eden İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala OSB’de yer almak isteyenlerden çok yoğun talep olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, parsellerinin satış durumuna gelen taleple İpsala Organize Sanayi Bölgesinin örnek bir proje olacağını ifade etti.

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili,”İpsala OSB’miz için resmi süreçte sona gelindi. Fiziki çalışmalarımız da yakın zamanda hız kazanacaktır” dedi.

İpsala OSB’de yer almak isteyenlerden çok yoğun talep olduğunu kaydeden Sevgili, amaçlarının İpsala’mızın gelişimine en iyi katkı sağlayacak yatırımcıları seçmek olduğunu söyledi.

Parsel satışları için şirketlerin başvurularının devam ettiği şu günlerde OSB logosu da İpsala Kaymakamlığı sayfasından paylaşılarak İpsalalıların beğenisine sunuldu.