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İpsala OSB projesi için tüm imkanlar seferber edildi
YAŞAM 21.09.2023, 10:56
Edirne Valisi Yunus Sezer’in İpsala ziyaretinde değerlendirilen konular arasında yer alan OSB kurulumu ile ilgili çalışmalar hızla hayata geçiyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala OSB imar planlarının tamamlanarak onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiğini duyurdu.
Ayrıca altyapı proje çalışmaları için de yüklenici firma ile anlaşma yapılarak projede hızlı şekilde yol alınmış olacağını kaydeden Vali Sezer, "Projenin süratle tamamlanıp, bölge ekonomisine katkı vermesi hedefleniyor” dedi.
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