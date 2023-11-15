İpsala OSB'nin parsel fiyatları belli oldu

İpsala Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanarak tapuları çıkan parsellerin metrekare fiyatları açıklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da bir hayalin gerçeğe dönüştürülmesini sağlamak üzere başlatılan Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları kısa zamanda sonuçlandı.

OSB’nin kurulacağı mevkiinin parsel tapuları Cuma günü Tapu Sicil Müdürü Tülay Ceylan ile Tapu Kadostra Sorumlusu Eralp Yücelen tarafından İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye teslim edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti parsel tapuları ile birlikte Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdiler.

SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, başkanlığında yapılan toplantıda bugün satışına başlanacak olan OSB’nin parsellerinin metrekare fiyatları da belli oldu.

Buna göre metrekare birim fiyatı peşin 3 bin 200 TL (yüzde 25 peşin, yüzde 75 30 gün içinde) vadeli 3 bin 650 TL (yüzde 25 peşin, yüzde 75 yedi taksit) olarak belirlendi.

İpsala Organize Sanayi Bölgesine şu ana kadar 33 firmanın fabrika kurmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

214 dönüm alana kurulması planlanan İpsala Organize Sanayi Bölgesinin 356 dönümü çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İpsala’da gerçekleştirilen törende bu yıl ki ağaçlandırma programı OSB alanında gerçekleştirildi. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal’ın katıldığı programla fidanlar OSB alanına dikildi.