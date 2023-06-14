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İpsala Kaymakamı Sevgili'den kırsala inceleme
YAŞAM 14.06.2023, 14:41
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylerde yapılan yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar ile birlikte Turpçular, Sarıcaali, Kumdere, Hacıköy, Aliçopehlivan, İbriktepe köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarından çalışmalarda hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Köylerimizde yapılan yol, su, kanalizasyon gibi çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Kaymakam Sevgili, yapılan hizmetlerin köylere hayırlı olmasını dilerken, yeni yatırımların da geleceğinin mesajını verdi.
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