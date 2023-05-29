İpsala Dallığı 4 Haziran’da yapılacak

İpsala Belediyesi geleneksel dallık şenliklerinin bu yıl 4 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, “Eski günleri hatırlayacağımız, hep birlikte olarak özlem gidereceğimiz bir Pazar günü geçirmek için 4 Haziranda Geleneksel İpsala Dallığımızda buluşuyoruz. Tüm Halkımız davetlidir” dedi.

Hıdırellez bayırında yapılacak dallık şenlikleri için hazırlıklara başlandı.