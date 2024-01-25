İpsala'da görsel şölen

Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu Beldesi Ovası göçmen kuşların yuvası oldu.

Erdoğan DEMİR / Ömer ÇAKICI / EDİRNE (İGFA) - Çeltik tarlalarında biriken sulak alanlarda yiyecek arayan binlerce filamingo ve kuğular, adeta görsel bir şölen yarattı.

İpsala'dan Enez'e karayoluyla giden vatandaşlar, Yeni Karpuzlu çeltik ovalarında binlerce göçmen kuşları görünce gözlerine inanamadılar.

Araçlarını durdurup kuşların görselliklerini fotoğraf ve video çekerek seyreden vatandaşlar göçmen kuşların son yıllarda en kalabalık bu yıl görüldüğünü ifade etti.

Milli Parklar Gala Gölü etrafından ayrılmayan göçmen kuşlar, muhteşem bir görüntü sergiliyor.