İpsala'da çikolata üretimine başlandı

İpsala Kaymakamlığı tarafından önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi kapsamında çikolata üretimine başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, açılış hazırlıkları devam eden kursta yapılan deneme çalışmalarını yakından izleyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen ADEM projesi kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan çikolataların görücüye çıktığını söyledi.

Kursiyerleri kursun açıldığı binada ziyaret eden İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, “ Çikolataların yakın zamanda marka, patent ve satış işlemleri başlayacaktır ”dedi.