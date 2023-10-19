İpekçilik yeniden hayat buluyor

İlki 2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Midas İpek Evi’nin ikincisi görkemli bir törenle hizmete açıldı. Eskişehir’in tarihi İpek Yolu Projesi’ndeki yerini güçlendirecek Midas İpek Evi çiftçilere, kursiyerlere ve kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Çin'den başlayarak Akdeniz ve Anadolu üzerinden Avrupa' ya uzanan tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki en önemli duraklarından olan Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma projelerinden biri olan ve yüz binlerce dut fidanı ile üreticilere destek olarak 2017 yılında başlattığı İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi yeni bir aşamaya geçti.

Projenin devamı olarak tasarlanan ve 2020 yılında açılan Midas İpek Evi’nde, çiftçilerin yetiştirdiği kozalardan elde edilen ipek iplikler kursiyerler tarafından işlendi ve üretim yapılarak Üretici Marketlerde ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi’nde satışa çıktı.

Eskişehir’in Tarihi İpek Yolu Projesi’nde yerini sağlamlaştıracak Midas İpek Evi’nin ikincisi de düzenlenen görkemli bir açılışla hizmete sunuldu. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan ESMEK Turistik El Sanatları Merkezi'ndeki ikinci Midas İpek Evi’nin açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı İpekli Dokuma Sanatçısı ve Proje Danışmanı Kasım Uzunöz, bürokratlar, kursiyerler, eğitmenler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, ipeğin Eskişehir’de köklü bir geçmişi olduğuna dikkat çekerek Orta Sakarya’da 1980’li yıllarda koza üretimi yapıldığını ve ekonomiye büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Ünal, “Yılmaz Hocamız ipekböcekçiliği konusuna el attı ve yeniden hareketlenme başladı. Midas İpek Evi’nde hem kursiyerlerimize ekonomik katkı sağlamayı hem de çiftçilerimizin kazanmasını hedefliyoruz. Eskişehir için çok önemli bir proje, hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de konuşmasında, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Yılmaz Büyükerşen Hocamızın vizyonuyla 2017 yılında İpekböcekçiliği Projesini başlattık ve Tarihi İpek Yolu güzergâhında ipeği canlandırmak üzere yola çıktık. 2017’den bu yana 300 binden fazla dut fidanı dağıttık. 2020 yılında hem ipeği üretmek hem de ürünler ortaya koymak üzere ilk İpek Evi’ni açtık. Eskişehir’de ipeği, bir sosyo-ekonomik kalkınma ve kadın istihdamını arttırma aracı olarak gören kursiyerlerimiz ESMEK aracılığıyla birçok tasarım, üretim ve sunum çalışması yapıyor. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Hayırlı olsun.” dedi.

Midas İpek Evi öğretmeni Meltem Tuncer de çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, “Bu projeyi bizlere emanet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, Genel Sekreterimiz Ayşe Ünlüce ve tüm destek verenlere sonsuz teşekkür ederim. 2020 yılında başladığımız atölye çalışmaları ve 2023 yılında 15 dokuma tezgâhı, koza çekimi, iplik yapımı ile geleneksel yöntem ve tekniklerin sürdürülebilirliğini amaçlıyoruz. Her iki atölyemizde de ipeğin yolculuğu kendi köklerinden beslenerek emin adımlarla ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.

İpekli Dokuma Sanatçısı ve Proje Danışmanı Kasım Uzunöz de açılışla tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Tarihi İpek Yolunun haritası yeniden güncellenip canlanıyor. Midas İpek Evi'de yer alan güncel harita ipeğin Türkiye'deki yolculuğunun detaylarını gösteriyor. Bu detaylar birçok kaynaktan beslenip ilk kez bu kadar ayrıntılı derlendi ve grafiğe döküldü. Bu tarihi bir olaydır. İpeğin bizim için çok önemli bir üretim ve ticaret aracı olduğunu hatırlamalı ve bunu yeniden yaygınlaştırmalıyız. Gençler ipeğin önemini anlamalı ve tanımalı, İpek Yolu tarihindeki yerimizi bilmeliler. Hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından koza ipek lifi çekimi yapan protokol üyeleri, Midas İpek Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Dokuma tezgâhlarını inceleyen protokol üyeleri ve davetliler dokuma tezgâhlarında ilk dokumayı yaptılar. Tören çektirilen fotoğrafla tamamlandı.