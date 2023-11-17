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İntihar haberlerinin veriliş tarzı belirlenmeli

YAŞAM 17.11.2023, 15:32
İntihar haberlerinin veriliş tarzı belirlenmeli

Bireyleri intihar eylemine iten risk faktörlerine işaret eden uzmanlar, intiharın sadece bireysel yönü olmadığını söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, intihar olgusunu sosyolojik olarak değerlendirdi.

“Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan intiharları değerlendirdiğimiz zaman bireyleri bu eyleme iten birçok risk faktörünün bulunduğu görülüyor.” diyen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, bu faktörlerin; psikolojik sorunlar, sosyoekonomik durum, madde ve alkol kullanımı, yalnızlık, umutsuzluk, göç ve diğer stres yaratan durumlar olarak öne çıktığını söyledi.

İntiharın sadece bireysel yönü olmadığından intiharları önlemek için yapılacak çalışmaların da toplumsal boyutta yapılması gerektiğine vurgu yapan  Prof. Dr. Süleymanlı, “İnsanların dayanışma içinde bulunması intiharları önlemede en önemli etkenlerin başında yer alıyor. Bunun yanında intiharları önleme konusunda mevcut sosyo-psikolojik destek birimlerinin sayısının çoğaltılması, intihara eğilimi olan insanlara ulaşmanın yollarının bulunması, özellikle aile hekimlerinin ve öğretmenlerin bu konudaki bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılması gerekiyor. Ayrıca çok sayıda dernek, pek çok belediyenin birimleri, danışma ve dayanışma hatlarının bu konuda destek olması da gerekir.” dedi.

İNTİHAR HABERLERİ TETİKLEYİCİ OLABİLİYOR

Ayrıca geleneksel ve sosyal medya konusunun da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Nitekim birçok ülkede yapılan araştırmalar intihar haberlerinin belli bir tarzda, özendirici, dramatize edilerek verilmesinin, insanların intihar davranışında tetikleyici faktör olabildiğine işaret diyor. Bu sebeple birçok ülkede intihar haberlerinin medyada yer alışı düzenlemeye tabi tutuluyor.” diye konuştu.

Bu nedenle televizyon, radyo kanalları ve tüm sosyal medya mecralarının ortaklaşa hareket ederek, intihar haberlerinin özendiricilik etkisinden arındırılmasına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu konudaki kanuni yaptırımların en yakın zamanda uygulamaya konulması gerekli. Burada çekince koyacağımız şey intiharı konuşmak değil, onu nasıl konuşacağımızla ilgilidir. Bu sebeple ülkeler intiharın özendirici etkisini ortadan kaldırmak için medyayla iş birliği yapma yoluna gidiyor, haberlerin veriliş tarzını belirleyen yazılı kurallar oluşturuluyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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