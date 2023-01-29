İnteractlardan Otizm Vakfı ile proje

Gaziantep’te bulunan İnteract Kulüpleri Otizm Vakfı ile birlikte bir projeye imza attı.GAZİANTEP (İGFA) - Rotary’nin gençlik organizasyonlarından olan ve 14-18 yaş arası gençlerden oluşan Interact kulüpleri tıpkı Rotary kulüpleri gibi topluma faydalı projeler üretiyor.

Bu projelerden biri de Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Bölge kulüplerini ziyaret etmek için Gaziantep’te bulunan İnteract Bölge Temsilcisi Didem Neva Ürtiş’in de katıldığı projede, otizmli bireyler ile kurabiyeler yaparak eğlenceli zaman geçirildi. Proje ile ilgili değerlendirmede bulununan Didem Neva Ürtiş, projenin önemine dikkat çekti. İnteract kulüplerinin de topluma faydalı olmak için imkanlar doğrultusunda projeler gerçekleştirdiğini söyleyen Ürtiş, emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Proje sonrası Gaziantep’te bulunan İnteract kulüpleri ile ortak toplantı gerçekleştirildi. Kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi alan İnteract Bölge Temsilcisi, dönem hedefleri hakkında kulüplere bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Alleben Rotary Kulübü’nün daveti üzerine koro çalışmasına katılım gösterdi.