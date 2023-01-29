İnteractlardan ortaokul öğrencileriyle etkinlik

Mersin'de bulunan İnteract Kulüpleri ortaokul öğrencileriyle birlikte etkinlik gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Rotary’nin gençlik organizasyonlarından olan ve 14-18 yaş arası gençlerden oluşan Interact kulüpleri tıpkı rotary kulüpleri gibi topluma faydalı projeler üretiyor. Bu projelerden biri de Mersin Ayşe Polat Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Bölge kulüplerini ziyaret etmek için Mersin'de bulunan İnteract Bölge Temsilcisi Didem Neva Ürtiş’in de katıldığı projede okulda bulunan 80 öğrenci ile ahşap boyama etkinliği gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra öğrencilerin istedikleri eğlenceli oyunlar oynandı ve İnteract kulüpleri tarafından alınan sağlıklı atıştırmalıklar dağıtıldı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Didem Neva Ürtiş projeden hem kendi adına hem de emeği olan kulüp başkanları adına projeden duydukları memnuniyete dikkat çekti. Sözlerine “bir sürü minik yeni dostumuz oldu onların mutluluğunu görmek çok güzeldi” diye devam eden Ürtiş emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Proje sonrası Mersin’de bulunan İnteract kulüpleri ile ortak toplantı gerçekleştirildi.Kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi alan İnteract Bölge Temsilcisi, dönem hedefleri hakkında kulüplere bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.